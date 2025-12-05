Giancarlo Magalli | L' emergenza sicurezza nuova piaga di Roma
Dai ladruncoli di borgata, che popolavano i bassifondi della città e vivevano di espedienti, a squadre organizzate di sbandati, che puntano il "cuore" della Capitale e colpiscono in maniera indiscriminata turisti e residenti. È questa la parabola della microcriminalità romana che Giancarlo Magalli, conduttore e attore, traccia. «Negli anni '50, gli anni delle borgate, la delinquenza era diversa. A compiere i furti era la Roma povera, quella di Testaccio o del Pigneto. L'emergenza sicurezza all'Esquilino è la nuova piaga sociale. Il bisogno di difendersi si sente e riguarda tutti». La stazione Termini è la prima vetrina della Capitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
