Roma e Berlino più vicine | la convergenza Merzoni è tattica o cambia gli equilibri europei?

La politica europea si muove sotto i riflettori con un nuovo fronte di dialogo tra Roma e Berlino. Le due capitali stanno stringendo accordi e condividono posizioni che fino a poco tempo fa sembravano lontane. Questa convergenza può essere solo una tattica temporanea o potrebbe indicare un cambiamento più profondo negli equilibri dell’Unione Europea? La domanda resta aperta mentre i prossimi mesi potrebbero chiarire se si tratta di una strategia a breve termine o di un passo verso un nuovo disegno continentale.

Merzoni e la Nuova Europa: Convergenza Tattica o Ridisegno degli Equilibri?. La scena politica europea è attraversata da un nuovo fermento, alimentato da una convergenza inedita tra Roma e Berlino. Un’intesa che, secondo l’ex ambasciatore italiano a Berlino, Piero Benassi, va analizzata con cautela, evitando di decretare prematuramente la fine dell’asse franco-tedesco. L’attenzione è alta in vista del summit dei 27 previsto nel castello di Alden Biesen, preceduto da un pre-vertice convocato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. L’analisi di Benassi, rilasciata all’Adnkronos l’11 febbraio 2026, demitizza l’idea di una nuova “coppia di potere” nell’Unione Europea, incarnata dalla crasi “Merzoni”, e invita a distinguere tra una convergenza tattica e un riallineamento strategico di lungo periodo.🔗 Leggi su Ameve.eu

La visita di Meloni e Merz a Roma e Berlino ha segnato un passo importante per l’Europa.

Italia e Germania rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Argomenti discussi: Unione europea, la volata di Roma e Berlino per dare più potere agli Stati; Svolta europea: Roma e Berlino accelerano, Parigi resta indietro; Eurobond, strappo Merz-Macron. Il piano di Roma e Berlino: chiudere le riforme entro l'anno; Meloni-Merz, scossa per l'Europa: Roma e Berlino vogliono dare più potere agli Stati.

