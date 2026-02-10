Meloni-Merz, scossa per l'Europa. Volata di Roma e Berlino per dare più potere agli Stati

La visita di Meloni e Merz a Roma e Berlino ha segnato un passo importante per l’Europa. I due leader hanno deciso di rafforzare il ruolo degli Stati nazionali, cercando di superare l’impasse dell’unanimità nelle decisioni comunitarie. La presidente della Commissione Von der Leyen si prepara al summit sulla competitività, dove si discuterà di possibili strade alternative per prendere decisioni più rapide. La manovra punta a dare più potere ai singoli Paesi, lasciando alle spalle le lunghe trattative.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEBRUXELLES - È una linea stretta quella su cui cammina la Commissione europea per rilanciare la competitività del Vecchio Continente, elemento essenziale per garantire l’indipendenza dell’Unione, perché il punto di arrivo sui vari dossier sembra essere la «cooperazione rafforzata» tra gli Stati membri, ovvero soluzioni à la carte tra le capitali che ci stanno e dunque non necessariamente a Ventisette. Nella lettera che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha inviato ai leader in vista del «ritiro» sulla competitività di giovedì, convocato dal presidente del Consiglio europeo António Costa nel castello di Alden Biesen, a una ottantina di chilometri a est di Bruxelles, viene spiegato chiaramente che «l’ambizione» è procedere a Ventisette ma che non bisogna essere «timidi» e se necessario usare la possibilità offerta dai Trattati della «cooperazione rafforzata», un’integrazione avanzata con almeno nove Stati membri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La visita di Giorgia Meloni e Friedrich Merz a Roma e Berlino scuote l'Europa.

Italia e Germania rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Meloni incontra Merz a Roma: «No infantilismi ma risposte adeguate, fase grave»

