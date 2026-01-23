Italia e Germania più vicine che mai Meloni e Merz siglano un nuovo patto tra Roma e Berlino

Italia e Germania rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al vertice di Roma, è stato firmato un Protocollo che sancisce un Piano d’azione strategico bilaterale e per l’Unione europea, sottolineando l’importanza del legame transatlantico e il rispetto del diritto internazionale. Un passo importante per consolidare i rapporti tra i due Paesi all’interno dell’Europa.

Italia e Germania rilanciano il loro asse politico e strategico nel cuore dell’Unione europea. Al termine del vertice intergovernativo svoltosi a Roma, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno firmato il Protocollo su un Piano d’azione italo-tedesco per la cooperazione strategica bilaterale e Ue, documento che ribadisce la centralità del legame transatlantico tra Europa e Stati Uniti e l’impegno comune al rispetto del diritto internazionale, inclusi i principi di integrità territoriale e sovranità. Nel testo dell’intesa, Roma e Berlino sottolineano come un rapporto solido con Washington resti un pilastro della sicurezza europea, fondato su valori condivisi e interessi convergenti, in una fase internazionale segnata da conflitti aperti, instabilità regionale e competizione tra grandi potenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e BerlinoOggi, a pochi giorni dal Consiglio europeo straordinario, il vertice tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz segna un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra Italia e Germania.

Meloni-Merz, un nuovo patto per ridare forza all’EuropaIn un contesto di crescente complessità europea, si sviluppa un nuovo dialogo tra Italia e Germania.

