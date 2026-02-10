Il video dei cinghiali che giocano a pallone in un campetto di Roma racconta molto su questi animali

Un video ha catturato alcuni cinghiali a Roma che spingono un pallone con il muso in un campetto. Si vede come si divertano, quasi come dei bambini, e questo comportamento rivela quanto siano intelligenti e adattabili. È una scena insolita, che dimostra come questi animali abbiano imparato a convivere con l’ambiente urbano.

Un video mostra alcuni cinghiali in un campetto di Roma che spingono un pallone da calcio col muso: un comportamento legato a gioco e che racconta molto su questi animali e sul loro muso "multifunzionale", il grugno.

