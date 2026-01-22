Roma quel campetto dove giocare a calcio è vietato dalla burocrazia
A Roma, un tempo, un semplice campetto di calcio rappresentava il cuore del quartiere, un luogo di incontro e gioco per i giovani. Oggi, quell’area è stata trasformata in un’aiuola vuota, vittima delle complesse norme burocratiche. Un simbolo di come le regolamentazioni possano modificare spazi condivisi, privando la comunità di un punto di aggregazione. Un ricordo di quanto sia importante tutelare e preservare i luoghi di socialità.
Ora è un’aiuola deserta. Prima era un campetto da calcio che, con sole due reti, faceva la gioia dei ragazzi del quartiere. A Roma, a pochi Passi dalla Basilica di San Giovanni, tra le mura aureliane del Parco Carlo Felice, il calcetto è negato dalla burocrazia perché i pali fissi delle porte non sono stati autorizzati dagli enti che tutelano le aree verdi di pregio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: La morte del piccolo Leonardo, quel laccio della felpa e le norme di sicurezza: “È vietato dalla legge”
Roma, Gasperini non fa drammi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: «Ho visto tante cose buone, quel calcio d’angolo ci lascia amareggiati…». Poi parla così di Arena!Dopo l’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia per mano del Torino, Gian Piero Gasperini ha commentato l’andamento della partita.
Argomenti discussi: Il Brasiliano riqualifica il campetto sotto le case popolari: Chi vuole può darci una mano; Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 gennaio.
Quel quartiere di Roma dove il fango tiene in ostaggio ville abitate da vip e circoli sportivi ift.tt/lmp9Bvf x.com
A distanza di quasi 20 anni da quel Roma-Siena, Francesco Totti racconta Uno dei momenti più difficili della sua carriera, che fu poi stangato con una lunga squalifica - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.