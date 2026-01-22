Roma quel campetto dove giocare a calcio è vietato dalla burocrazia

A Roma, un tempo, un semplice campetto di calcio rappresentava il cuore del quartiere, un luogo di incontro e gioco per i giovani. Oggi, quell’area è stata trasformata in un’aiuola vuota, vittima delle complesse norme burocratiche. Un simbolo di come le regolamentazioni possano modificare spazi condivisi, privando la comunità di un punto di aggregazione. Un ricordo di quanto sia importante tutelare e preservare i luoghi di socialità.

