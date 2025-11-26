Lotta allo spaccio tra Tor Bella Monaca e la Casilina arrestati 10 pusher

Roma, 26 novembre 2025 – Ancora 10 pusher sono finiti in manette in una serie di operazioni condotte dalla polizia di Stato lungo il vialone di Tor Bella Monaca e sull’asse della Casilina, dove gli i Falchi della Squadra Mobile hanno documentato un ingegnoso sistema di sorveglianza, fatto di sentinelle e postazioni fittizie create per depistare le Forze dell’ordine. Lo schema, consolidato e ben rodato, prevedeva un percorso a ostacoli per i clienti: arrivati nella piazza di spaccio, venivano intercettati da una vedetta che, dopo aver verificato che non ci fossero poliziotti in borghese, li indirizzava verso lo spacciatore nascosto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it