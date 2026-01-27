Roma | controlli a Tor Bella Monaca 4 spacciatori arrestati sequestrati 150 involucri cocaina

La Polizia di Roma ha effettuato controlli a Tor Bella Monaca, arrestando quattro spacciatori e sequestrando circa 150 involucri di cocaina. L’operazione, condotta con movimenti discreti e tempestivi, si inserisce in un più ampio impegno di contrasto allo spaccio nella zona. L’intervento testimonia l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nel quartiere.

Con movimenti rapidi su due ruote e appostamenti discreti, i falchi della VI Sezione della Squadra Mobile hanno colpito, ancora una volta, nel cuore pulsante dello spaccio di Tor Bella Monaca. Nel giro di poche ore, gli interventi chirurgici degli investigatori della Polizia di Stato hanno restituito un bilancio di quattro arresti, con il contestuale sequestro di oltre 150 involucri di cocaina, sottratti al mercato illegale prima che raggiungessero i clienti. Mappando l'area compresa tra Viale dell'Archeologia e la zona del cosiddetto ferro di avallo, i Falchi si sono mimetizzati nel tessuto urbano per intercettare le cessioni al dettaglio, attendendo il momento esatto per entrare in azione.

Nell'ambito di un'operazione antidroga a Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno sequestrato tre chili di droga, armi e munizioni, arrestando quattro ragazzi.

