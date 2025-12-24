Manchester City all’assalto di Semenyo | Guardiola accelera per bruciare la concorrenza

La Premier League si prepara a vivere un altro gennaio da protagonista assoluta e il Manchester City non intende restare a guardare. Dopo aver già investito pesantemente nelle ultime finestre per tamponare un’infermeria affollata, il club campione d’Inghilterra è pronto a tornare sul mercato con un obiettivo chiaro: alzare ulteriormente il livello qualitativo sugli esterni offensivi. Il nome cerchiato in rosso è quello di Antoine Semenyo, autentico punto di forza del Bournemouth e ormai stabilmente tra i profili più ambiti dell’intero campionato inglese. Nelle ultime ore, secondo indiscrezioni d’Oltremanica, i contatti tra le parti avrebbero subito una decisa accelerata. 🔗 Leggi su Como1907news.com

