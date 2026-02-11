Rocio Morales e Andrea Iannone le prime foto di coppia | Fuga d' amore a Lugano

Rocio Morales e Andrea Iannone sono stati visti insieme a Lugano, confermando le voci di una relazione tra i due. Dopo settimane di rumors, ora le prime foto di coppia mostrano i due in fuga d’amore. La loro uscita pubblica mette fine alle speculazioni e apre un nuovo capitolo sulla loro frequentazione.

Rocio Morales e Andrea Iannone sono usciti allo scoperto. Da settimane si vociferava di una frequentazione amorosa tra l'attrice e il pilota ma mancava l'ufficialità. A rendere pubblica la storia non sono stati Rocio e Iannone, bensì, i paparazzi della rivista Diva e Donna che hanno sorpreso la coppia a Lugano, nella città dello sportivo, in atteggiamenti che non lasciano più dubbi sulla loro relazione. Le foto insieme a Lugano. Nel servizio esclusivo pubblicato dalla rivista Rocio Morales e Andrea Iannone sono stati immortalati in un momento di intimità che conferma i gossip circolati nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sono stati fotografati mentre si allontanavano insieme da un relais di lusso, segnando una possibile svolta nella loro relazione.

Andrea Iannone e Rocío Morales sono stati avvistati in una fuga romantica in Franciacorta, segnando l'inizio del nuovo anno con un momento di intimità condivisa.

