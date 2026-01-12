Andrea Iannone e Rocío Morales la fuga romantica in Franciacorta

Andrea Iannone e Rocío Morales sono stati avvistati in una fuga romantica in Franciacorta, segnando l'inizio del nuovo anno con un momento di intimità condivisa. La notizia, riportata dal settimanale Chi, ha suscitato interesse tra i media, confermando la loro relazione e dimostrando come anche le celebrità scelgano momenti di tranquillità lontano dai riflettori.

Il nuovo anno si apre con un "clamoroso scoop" - titola il settimanale Chi sul suo sito - quello che vede protagonisti Andrea Iannone e Rocio Morales. Il pilota di motociclismo e l'attrice spagnola sono stati paparazzati insieme durante un weekend che la rivista definisce una vera e propria "fuga romantica" e il gossip sulla presunta nuova coppia del 2026 è letteralmente decollato. Rocio al centro dei gossip. La vita sentimentale di Rocio Munoz Morales è al centro della cronaca rosa da settimane. Dopo la fine della lunga relazione con Raoul Bova, a causa dello scandalo Ceretti, il nome dell'attrice spagnola è stato accostato prima a quello di Stefano De Martino poi a quello del manager Vittorio Chini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

