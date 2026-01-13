Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone clamorosa fuga romantica Le foto e l' addio a Elodie
Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sono stati fotografati mentre si allontanavano insieme da un relais di lusso, segnando una possibile svolta nella loro relazione. La coppia, che si sarebbe lasciata da poco con Elodie, sembra aver avviato un nuovo percorso sentimentale. La vicenda, che coinvolge anche altri protagonisti del mondo dello spettacolo, continua a suscitare attenzione e curiosità.
Clamorosa fuga romantica di Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales. Il compagno di Elodie, che forse a questo punto bisognerebbe chiamare "ex", e la moglie di Raoul Bova tornata single dopo lo scandalo della scorsa estate, sono stati sorpresi dai fotografi del settimanale "Chi" fuori da un relais di lusso. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Leggi anche: Andrea Iannone, addio Elodie: la fuga romantica con Rocio Munoz Morales
Leggi anche: “Fuga romantica per Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales”: lo scoop gossip del settimanale Chi. Sarebbe naufragata la relazione con Elodie dopo tre anni
Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme in un hotel di lusso: è davvero finita con Elodie?; Andrea Iannone e Rocio Morales insieme, il gossip: Sono una nuova coppia e hanno una relazione; Andrea Iannone e Rocìo Muñoz Morales insieme. La paparazzata clamorosa; Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, nuova coppia? I due sorpresi insieme mentre uscivano da un resort di lusso.
Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sorpresi insieme: è nata una nuova coppia? - L'attrice spagnola, fresca di separazione da Raoul Bova, è stata paparazzata in Franciacorta con il campione di motociclismo che a sua volta, a detta del gossip, avrebbe di recente rotto con la fidanz ... vanityfair.it
Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: esplode il gossip. Cosa ha fatto Elodie - Il pilota e l’attrice ex compagna di Raoul Bova sono stati paparazzati fuori da un hotel, dove sarebbe scattata la passione: il retroscena su Elodie ... libero.it
“Fuga romantica per Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales”: lo scoop gossip del settimanale Chi - Il settimanale Chi pubblica le foto della nuova coppia fuori da un relais di lusso: finita la storia tra il pilota ed Elodie dopo tre anni ... ilfattoquotidiano.it
Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sorpresi insieme in un resort di lusso: è nata una nuova coppia - facebook.com facebook
Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di "Stefano" del suo libro: "Sono single", ma il gossip su De Martino si riaccende #Verissimo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.