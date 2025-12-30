Rigenerazione urbana sì del Consiglio alle nuove norme Cosa prevedono

Il Consiglio ha approvato le nuove norme sulla rigenerazione urbana, segnando un passo importante nel riqualificare le aree cittadine. Le delibere mirano a favorire interventi di miglioramento e sviluppo sostenibile, mentre l’opposizione esprime preoccupazioni riguardo possibili rischi di speculazione edilizia. Queste norme rappresentano un punto di svolta nel processo di riqualificazione urbana, con un equilibrio tra innovazione e tutela del territorio.

Delibere sulla rigenerazione urbana approvate dal Consiglio, ma è polemica con l’opposizione, che teme la speculazione edilizia. Il Consiglio comunale di Latina ha approvato - a maggioranza - le quattro delibere relative alle modifiche applicate dalla Regione Lazio alla legge sulla rigenerazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

