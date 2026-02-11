Roberto Garofani e Pasquale Raimondo segretari nazionali svolta per la Uil Scuola

Il consiglio nazionale della Uil Scuola si è riunito ieri a Roma e ha deciso di eleggere Pasquale Raimondo e Roberto Garofani come nuovi segretari nazionali. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’organizzazione e segna una svolta importante per la rappresentanza del settore scolastico.

Il consiglio nazionale Uil Scuola, riunitosi a Roma il 9 febbraio, ha deliberato l’elezione di Pasquale Raimondo e Roberto Garofani a segretari nazionali. Raimondo, 47 anni, originario della provincia di Caserta, e Garofani, 58 anni, originario della provincia di Frosinone, provengono da consolidate esperienze nelle strutture regionali del sindacato. Dal 2022 entrambi hanno operato come collaboratori della segreteria nazionale. I due neo segretari nazionali sono componenti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organismo nel quale rappresentano le istanze del personale scolastico. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Consiglio nazionale della Uil Scuola si è riunito ieri a Roma e ha deciso le nuove nomine della segreteria.

