Prova finale posizioni economiche Ata riunione al Ministero | le ultime notizie SPECIALE con Raimondo Uil Scuola Rua

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos riguardo la prova finale per le posizioni economiche ATA. Nelle ultime ore gli USR hanno pubblicato l’abbinamento tra sedi e candidati. Non mancano situazioni critiche con candidati destinati a svolgere la prova lontani dal luogo di residenza o di servizio. Riunione urgente al Ministero dell’Istruzione e del Merito tra rappresentanti ministeriali e forze sindacali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

