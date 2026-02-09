Uil Scuola rinnova la segreteria nazionale | Pasquale Raimondo e Roberto Garofani eletti segretari Enrico Bianchi nominato tesoriere Il quadro completo delle nomine

Il Consiglio nazionale della Uil Scuola si è riunito ieri a Roma e ha deciso le nuove nomine della segreteria. Pasquale Raimondo e Roberto Garofani sono stati eletti segretari nazionali, mentre Enrico Bianchi prende il ruolo di tesoriere. Le nomine sono state approvate all’unanimità durante la riunione.

Il Consiglio nazionale Uil Scuola, riunitosi a Roma il 9 febbraio, ha deliberato l'elezione di Pasquale Raimondo e Roberto Garofani a segretari nazionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Uil Scuola Prova finale posizioni economiche Ata, riunione al Ministero: le ultime notizie. SPECIALE con Raimondo (Uil Scuola Rua) Roberto Amadio nominato nuovo c.t. della Nazionale strada Élite Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Uil Scuola Argomenti discussi: UIL SCUOLA PUGLIA COMUNICA: ARRETRATI STIPENDIALI E CHIARIMENTI DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE; Giuseppe D’Aprile: Firma del nuovo contratto entro il 2026, tempi rapidi, arretrati e aumenti previsti. Tre domande a ...; Carta Docente e Personale ATA: La Denuncia di Uil Scuola Sui Fondi per la Formazione; Stipendi docenti e ATA: date, importi, aumenti e conguagli sul cedolino NoiPA. Uil Scuola ribadisce il No all’accorpamento Marconi-ZaccagnaUna ferma contrarietà alla fusione del Liceo Scientifico Marconi con lo Zaccagna arriva anche dai genitori e dagli docenti dell'Istituto tecnico, che si uniscono alla protesta contro l'accorpamento. noitv.it Stipendio docenti e ATA, arretrati: la UIL Scuola Rua segnala errori negli importi erogati a gennaio e chiede l’intervento immediato del MEFLa UIL Scuola Rua ha trasmesso una comunicazione ufficiale al Ministero dell'Economia e delle Finanze per segnalare numerose anomalie relative agli arretrati del CCNL 2022-2024. orizzontescuola.it Uil Scuola ribadisce il No all’accorpamento Marconi-Zaccagna Una ferma contrarietà alla fusione del Liceo Scientifico Marconi con lo Zaccagna arriva anche dai genitori e dagli docenti dell'Istituto tecnico, che si uniscono alla protesta contro l'accorpamento.... facebook Giuseppe D’Aprile, segretario nazionale della UIL Scuola, è stato ospite del format Tre domande a, a cura di Francesco Bunetto. Nell’intervista ha tracciato le priorità del sindacato in vista del rinnovo contrattuale, si è espresso sull’impiego dell’inte… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.