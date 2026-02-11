De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia ufficiale | i retroscena dietro la rottura e la decisione finale

De Zerbi lascia ufficialmente l'Olympique Marsiglia. Dopo settimane di tensioni e risultati deludenti, le due parti hanno deciso di interrompere il rapporto in modo consensuale. La decisione è arrivata dopo un confronto diretto tra allenatore e società, che hanno preferito mettere fine alla collaborazione per cercare una svolta diversa.

Roberto De Zerbi e l’Olympique Marsiglia trovano un accordo consensuale per interrompere il rapporto dopo settimane di tensioni e risultati negativi. La decisione arriva al termine di un confronto con la dirigenza, ritenuto necessario per il bene del club.🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo l’eliminazione dalla Champions, il Marsiglia si prepara a cambiare allenatore.

Pablo Longoria ha commentato la situazione del Marsiglia, sottolineando come De Zerbi rappresenti l’allenatore ideale per la squadra.

