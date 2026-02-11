De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia ufficiale | i retroscena dietro la rottura e la decisione finale
De Zerbi lascia ufficialmente l'Olympique Marsiglia. Dopo settimane di tensioni e risultati deludenti, le due parti hanno deciso di interrompere il rapporto in modo consensuale. La decisione è arrivata dopo un confronto diretto tra allenatore e società, che hanno preferito mettere fine alla collaborazione per cercare una svolta diversa.
Roberto De Zerbi e l’Olympique Marsiglia trovano un accordo consensuale per interrompere il rapporto dopo settimane di tensioni e risultati negativi. La decisione arriva al termine di un confronto con la dirigenza, ritenuto necessario per il bene del club.🔗 Leggi su Fanpage.it
Clamoroso De Zerbi, addio al Marsiglia: decisione a breve
Dopo l’eliminazione dalla Champions, il Marsiglia si prepara a cambiare allenatore.
Marsiglia, Longoria: «De Zerbi è l’allenatore ideale per noi. Ora abbiamo nove infortunati, è un segnale d’allarme»
Pablo Longoria ha commentato la situazione del Marsiglia, sottolineando come De Zerbi rappresenti l’allenatore ideale per la squadra.
De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia, ufficiale: i retroscena dietro la rottura e la decisione finaleRoberto De Zerbi e l’Olympique Marsiglia trovano un accordo consensuale per interrompere il rapporto dopo settimane di tensioni e risultati negativi ... fanpage.it
Marsiglia, esonerato De Zerbi. Fatali per il tecnico italiano il 5-0 col Psg e l'eliminazione dalla ChampionsL'Olympique Marsiglia ha esonerato l'allenatore Roberto De Zerbi dopo la sconfitta per 5-0 subita domenica nel 'Classique' contro il Paris Saint-Germain. Dopo aver discusso con tutti i membri della d ... affaritaliani.it
Roberto De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia "Lascerà la panchina con effetto immediato", quanto comunicato da Fabrizio Romano Fatali l'eliminazione dalla Champions e il 5-0 incassato contro il PSG per il tecnico italiano: SCATTA L'ESONERO - facebook.com facebook
L’Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi annunciano la fine della loro collaborazione di comune accordo Dopo i colloqui delle ultime ore, che hanno coinvolto tutte le parti interessate della direzione del club - proprietario, presidente, direttore sportivo e all x.com
