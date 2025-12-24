Una stella per non dimenticare l' omaggio ai carabinieri caduti a Castel d’Azzano

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La luce come simbolo di memoria, vicinanza e gratitudine. Da ieri sera, 23 dicembre, Piazza Renato Simoni è illuminata con la stella cometa stilizzata del Comune di Verona. Quest'anno, però, l’accensione non è stata solo un rito natalizio, ma anche un solenne atto di omaggio alla memoria dei tre. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: Rozzano e Rosate, l’omaggio delle Polizie Locali ai Carabinieri caduti a Castel d’Azzano

Leggi anche: Strage di Castel d'Azzano (VR), l'omaggio dei carabinieri irpini ai colleghi caduti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.