Danni per l' esplosione di Castel d' Azzano fratelli Ramponi querelati dai vicini

Veronasera.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si amplia l'azione giudiziaria legata alla tragedia di Via San Martino a Castel d'Azzano. Mentre rimane vivo il ricordo dei carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, morti sotto le macerie del casolare esploso lo scorso 14 ottobre, si apre un nuovo fronte legale per i. 🔗 Leggi su Veronasera.it

danni per l esplosione di castel d azzano fratelli ramponi querelati dai vicini

© Veronasera.it - Danni per l'esplosione di Castel d'Azzano, fratelli Ramponi querelati dai vicini

Scopri altri approfondimenti

danni esplosione castel dCastel d'Azzano, dopo la strage i vicini denunciano i fratelli Ramponi per danneggiamento - Ma per l'avvocato di Franco la deflagrazione era di «bassa entità»: per il legale non ci sarebbe «alcun reale pericolo per la pubblica incolumità» ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Esplosione Castel D'Azzano, il procuratore: «Scena apocalittica. È omicidio premeditato e volontario» - È questo il primo commento del procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto ... Da ilmessaggero.it

Esplosione a Castel D’Azzano, Mattarella: “Sconcerto e dolore”. Meloni: “La tragedia ci richiama al sacrificio di chi serve lo Stato” - Roma, 14 ottobre 2025 – Tre carabinieri sono morti nell'esplosione avvenuta nel corso di uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel D'Azzano (Verona) nel corso delle prime ore del mattino. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Danni Esplosione Castel D