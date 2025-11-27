Danni per l' esplosione di Castel d' Azzano fratelli Ramponi querelati dai vicini

Si amplia l'azione giudiziaria legata alla tragedia di Via San Martino a Castel d'Azzano. Mentre rimane vivo il ricordo dei carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, morti sotto le macerie del casolare esploso lo scorso 14 ottobre, si apre un nuovo fronte legale per i.

Castel d'Azzano, dopo la strage i vicini denunciano i fratelli Ramponi per danneggiamento - Ma per l'avvocato di Franco la deflagrazione era di «bassa entità»: per il legale non ci sarebbe «alcun reale pericolo per la pubblica incolumità» ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Esplosione Castel D'Azzano, il procuratore: «Scena apocalittica. È omicidio premeditato e volontario» - È questo il primo commento del procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto ... Da ilmessaggero.it

Esplosione a Castel D’Azzano, Mattarella: “Sconcerto e dolore”. Meloni: “La tragedia ci richiama al sacrificio di chi serve lo Stato” - Roma, 14 ottobre 2025 – Tre carabinieri sono morti nell'esplosione avvenuta nel corso di uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel D'Azzano (Verona) nel corso delle prime ore del mattino. Secondo quotidiano.net