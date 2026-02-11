Ritrovata in Spagna una valigia contenente lo scheletro di una donna La Guardia Civil ricostruisce il volto e lancia un appello | Chi la riconosce ci contatti

La Guardia Civil ha trovato in Spagna una valigia con lo scheletro di una donna. Gli agenti stanno ricostruendo il volto e chiedono a chiunque riconosca la vittima di mettersi in contatto. Un giardiniere aveva segnalato qualcosa di sospetto emerso dal terreno, e così è iniziata la scoperta inquietante. La polizia ora cerca di fare luce sul caso e di identificare la donna.

La Spagna è protagonista di un caso di omicidio da brividi. Negli scorsi giorni, un giardiniere ha notato qualcosa di strano che spuntava dal terreno, una valigia. L’uomo ha scavato fino a quando è riuscito a estrarre il trolley, al cui interno sono stati ritrovati i resti scheletrici di una donna senza nome. Gli investigatori della Guardia Civil spagnola stanno seguendo il caso. Il ritrovamento è avvenuto nella città di Benahavis ( Malaga ) e le autorità hanno lanciato un appello internazionale per risalire all’identità della vittima. Ciò che è emerso dalle prime analisi è il profilo di una donna scomparsa tra il 2020 e il 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

