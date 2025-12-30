I carabinieri diffondono le immagini della donna uccisa in un cortile a Milano | Chi la riconosce ci contatti

Le autorità hanno diffuso le immagini di una donna trovata morta nel cortile di un condominio a Milano, tra via Gorla e via Padova. Un video di sorveglianza mostra la scena e aiuta nelle indagini. Chi riconosce la donna o ha informazioni utili è invitato a contattare i carabinieri. La collaborazione della cittadinanza è fondamentale per fare chiarezza sull’accaduto.

C’è un video di una telecamera di sorveglianza che ritrae la donna trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova. I carabinieri hanno diffuso alcuni frame del filmato nella speranza di poter identificare la vittima. La donna, infatti, non aveva con sé documenti, telefono o altri elementi che possano aiutare a darle un nome, almeno per il momento. La vittima, di circa 25 anni, da un primo esame del medico legale presentava segni sul collo e un ematoma su un’occhio. Tuttavia, per conoscere le cause del decesso servirà l’autopsia che dovrà anche chiarire se la donna sia stata violentata prima di morire. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - I carabinieri diffondono le immagini della donna uccisa in un cortile a Milano: “Chi la riconosce ci contatti” Leggi anche: Spunta un video della donna trovata morta in un cortile a Milano. L'appello degli inquirenti: «Chi la riconosce chiami il 112» Leggi anche: Milano, diffuso un video della donna trovata morta nel cortile in via Paruta. Gli inquirenti: «Chi la riconosce chiami il 112» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Donna trovata morta in un cortile, a Milano. Carabinieri diffondono immagini per identificarla - I carabinieri di Milano hanno diffuso due frame delle telecamere di sicurezza che ritraggono la giovane donna trovata morta ieri nel cortile di un condominio nella via Privata Paruta. msn.com

Ancora senza nome la donna trovata morta in un cortile: diffusi i frame delle telecamere per identificarla - I carabinieri diffondono un frame del video e lanciano un appello ... affaritaliani.it

Carabinieri diffondono foto della ragazza uccisa ieri a Milano, ogni informazione è utile per identificarla - Le indagini sulla morte della giovane donna rinvenuta senza vita nel quartiere di via Padova, a Milano, sono giunte a un punto di svolta comunicativo. msn.com

La ragazza non dà notizie di sé dal pomeriggio di sabato: i Carabinieri diffondono la descrizione per agevolare le ricerche - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.