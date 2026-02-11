Donna trovata in una valigia l' appello dalla Spagna | Ha 40 anni e un figlio aiutateci a identificarla

Da tgcom24.mediaset.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia Civil ha diffuso un identikit della donna trovata morta in una valigia a Benahavis, in Spagna. La vittima avrebbe circa 40 anni e ha un figlio. L’appello è rivolto a chi può aiutare a identificarla. La polizia chiede collaborazione per risalire alla sua identità e chiarire le circostanze di questa morte.

Di origine europea, altezza di circa 1,60 metri, pelle bianmca, capelli e occhi castani. Età intorno ai 40 anni e un figlio. Queste le informazioni che la Guardia Civil spagnola ha diffuso sui suoi canali social, insieme all'identikit, per ridare il nome a una donna trovata morta in una valigia a Benahavis (Malaga) nel 2023. La morte sarebbe avvenuta tra il 2020 e il 2023., La valigia era semisepolta in un terreno di Benahavis, comune spagnolo di 1.513 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Andalusia. A trovarla era stato un giardiniere. Al suo interno la macabra scoperta: conteneva resti umani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

