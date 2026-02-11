Totti torna a casa, e con lui la Roma si riaccende. La sera in cui l’ex capitano ha fatto il suo ritorno, il cuore dei tifosi ha battuto più forte. Un momento che rimarrà impresso, capace di cambiare il tono della stagione. La folla lo ha accolto con entusiasmo, e lui ha mostrato di essere ancora parte di quella squadra che ha amato per tanti anni.

un ritorno a casa che accende il racconto recente della roma, con Francesco Totti protagonista di una serata che resta impressa nel tempo. all'olimpico è esplosa un'ovazione prolungata che ha trasformato un saluto in un abbraccio collettivo. l'ingresso negli spogliatoi, i saluti agli staff storici e la presenza di vito scala hanno enfatizzato un legame che non si è mai spezzato. durante l'intervallo è stato rivolto un saluto a claudio ranieri, creando un incrocio tra passato e presente della roma. dai vertici societari emergono segnali di continuità: massara ha confermato un rapporto positivo tra totti e la famiglia friedkin, orientato a costruire una struttura solida e identitaria.

© Mondosport24.com - Ritorno di Totti alla Roma: un dettaglio può cambiare tutto

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, potrebbe tornare ufficialmente sotto i riflettori del club.

