Calciomercato Milan parte l’assalto a Kean | Tare definisce la strategia un dettaglio può cambiare tutto

Il Milan ha riattivato i contatti per avere Moise Kean. La strategia del club è chiara e Tare, il dirigente della Lazio, ha già definito i passaggi da seguire. La trattativa è in corso e un dettaglio potrebbe fare la differenza tra un’operazione riuscita o un fallimento. Il mercato dei rossoneri non si ferma, e questa potrebbe essere la svolta decisiva.

