Calciomercato Milan parte l’assalto a Kean | Tare definisce la strategia un dettaglio può cambiare tutto
Il Milan ha riattivato i contatti per avere Moise Kean. La strategia del club è chiara e Tare, il dirigente della Lazio, ha già definito i passaggi da seguire. La trattativa è in corso e un dettaglio potrebbe fare la differenza tra un’operazione riuscita o un fallimento. Il mercato dei rossoneri non si ferma, e questa potrebbe essere la svolta decisiva.
Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare
Quando sembrava tutto deciso per Alphadjo Cissè, il Milan entra in azione con un’offerta sorprendente.
Calciomercato Milan, 60 milioni in arrivo dalle cessioni fatte la scorsa estate: ecco come verranno reinvestitiIl calciomercato Milan sta vivendo una fase di profondo cambiamento che non riguarda soltanto gli acquisti in entrata ma soprattutto le cessioni programmate. news-sports.it
Calciomercato: Milan-Mateta dubbi sulle condizioni del giocatore, il Pisa prende l’ex Juventus Iling JrSono le ultimissime ore di calciomercato e le squadre stanno cercando i colpi last-minute per sistemare le rose. È in forte dubbio l'acquisto di Mateta da parte del Milan, dopo i dubbi sorti nelle vis ... lamilano.it
#Calciomercato #Vlahovic, #gabrieljesus o #Kean Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a #Mateta ... #milan #SempreMilan - facebook.com facebook
#Calciomercato #Milan, un nuovo difensore per #Allegri: #Gila sempre in pole position #SempreMilan x.com
