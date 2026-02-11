Rissa fuori al bar cerca di ' vederci chiaro' e viene picchiato

Un uomo si è recato davanti al bar di via Roma a Casapesenna, sabato sera, per capire cosa stava succedendo. Mentre cercava di fare chiarezza, è stato aggredito e picchiato. Ha dovuto ricevere cure mediche per le ferite riportate. La rissa ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, ma ancora nessuna persona è stata fermata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Si era recato fuor al bar di via Roma a Casapesenna dove sabato (7 febbraio) è scoppiata una rissa, chiedere lumi e invece le ha prese di santa ragione tanto da ricorrere alle cure mediche. E' quanto accaduto a Salvatore Quadrano, cognato del pentito Salvatore Venosa, che ha cercato solo di.

