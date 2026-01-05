Scafati 21enne ferito a colpi di pistola durante una rissa fuori da un bar

A Scafati, un giovane di 21 anni è rimasto ferito al fianco durante una rissa davanti a un bar. L’incidente è avvenuto a seguito di una colluttazione, e le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiarire i fatti. Le indagini sono in corso per identificare eventuali responsabili e ricostruire l’accaduto.

Il giovane ferito al fianco con un colpo di pistola durante la colluttazione: indagini in corso grazie alle telecamere di videosorveglianza. Una lite scoppiata all'esterno di un bar di Scafati, in provincia di Salerno, è degenerata in una rissa che ha visto coinvolte diverse persone e si è conclusa con il ferimento di un giovane di 21 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto nella tarda serata di sabato, durante la colluttazione qualcuno ha esploso un colpo di pistola calibro 22, raggiungendo il 21enne al fianco. Il ragazzo ha tentato invano di medicarsi da solo prima di recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore.

