Cerca di difendere la figlia e viene aggredito | 47enne in ospedale 3 denunciati per rissa

Un uomo di 47 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito mentre cercava di difendere sua figlia. L'aggressione ha causato multiple fratture, portando tre persone a essere denunciate per rissa. L'episodio si è verificato in un contesto di tensione, con il protagonista che si è trovato coinvolto in una violenta colluttazione.

Avrebbe semplicemente, ordinariamente, cercato di difendere la figlia. È stato aggredito e fatto finire al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso dove i medici gli hanno diagnosticato più fratture. Vittima del pestaggio, inquadrato comunque come rissa, un quarantasettenne di Palma.

