Bitcoin è sceso fino a 83.824 dollari, ampliando a quasi -30% la correzione partita a inizio ottobre. Anche Ether è crollato del 10% fino a 2.719 dollari, perdendo il 36% in sette settimane. Le vendite hanno colpito soprattutto i token più piccoli e illiquidi, con l’indice MarketVector dei digital asset minori in calo del 70% da inizio anno. Il mercato resta fragile dopo la maxi liquidazione da 19 miliardi di dollari del 10 ottobre, scattata mentre Donald Trump agitava i mercati con minacce di dazi più alti, pochi giorni dopo il record storico del BTC a 126.251 dollari. Rischio macro in aumento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bitcoin scivola verso 83.000 dollari: vendite forzate, shock macro e timori su Strategy, mercato in crisi