Riparato il guasto alla caldaia della materna

Questa mattina, una caldaia rotta ha causato il temporaneo spostamento delle classi in una scuola materna di Matera. Il problema si è verificato all’improvviso, costringendo insegnanti e bambini a lasciare le aule per qualche ora. I tecnici sono intervenuti rapidamente e hanno riparato il guasto, permettendo di tornare alla normalità nel giro di poche ore.

Un guasto improvviso alla caldaia, il trasferimento temporaneo delle classi e una riorganizzazione lampo. Ma anche un'esperienza capace di trasformare una difficoltà in un'opportunità di crescita. È quanto accaduto alla scuola dell'infanzia "Robirò" di Zelo Buon Persico, dove lunedì 26 gennaio un problema tecnico aveva reso necessario lo spostamento provvisorio delle attività, negli spazi della scuola primaria dell'istituto comprensivo. L'intervento di riparazione, coordinato dall'assessorato alle Politiche Educative e all'Istruzione, con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, è stato completato in pochi giorni.

