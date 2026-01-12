Guasto alla caldaia | il sindaco chiude la scuola

A causa di un guasto alla caldaia, il sindaco di Arienzo ha deciso di chiudere temporaneamente la scuola del plesso Valletta per motivi di sicurezza. La misura, adottata in via precauzionale, riguarda la giornata di martedì 13 gennaio. La situazione sarà monitorata e si manterrà aggiornati sulla riapertura dell’istituto.

Problemi alla caldaia del plesso scolastico Valletta e così il sindaco di Arienzo, in via precauzionale, dispone la chiusura dell'istituto per la giornata di domani, martedì 13 gennaio.Il primo cittadino Giuseppe Guida ha informato la cittadinanza che si è verificato un guasto improvviso alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Guasto all'impianto di riscaldamento, sindaco chiude la scuola Leggi anche: La scuola media resta chiusa per guasto: mancano pezzi di ricambio della caldaia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Guasto alla caldaia, scuole medie chiuse a Massa Lombarda; Brivio: chiude la scuola dal 9 al 14 per guasto alla caldaia. Problemi anche a Olgiate Molgora; Riscaldamento guasto. E l’asilo resta chiuso; Sistemate le pompe di calore. Il sindaco riapre le scuole Lorenzini. Guasto alla caldaia, scuole medie chiuse a Massa Lombarda - L'annuncio del sindaco Sangiorgi: «Siamo costretti a tenere l’istituto fermo l'8 gennaio, confidando di riparare l’impianto in giornata» ... ilnuovodiario.com

Guasto alla caldaia, ieri il cinema è rimasto chiuso per la riparazione. Sabato avvisi “in diretta” e cambi di sala, «ma alla fine si resisteva» - facebook.com facebook

Sciopero con presidio fuori dalla scuola che al rientro dalle vacanze è rimasta fredda per un guasto alla caldaia. Dopo l’intervento dei tecnici venerdì la temperatura nelle aule è salita da 12 a 19 gradi. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.