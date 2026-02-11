La questione del rimpatrio torna al centro del dibattito, ma la realtà è molto più complessa di come spesso viene raccontata. Ci sono molte sfaccettature, e ognuna porta con sé un modo diverso di vedere le cose. Alla fine, si tratta di capire quale strada prendere di fronte a una scelta che riguarda tante persone e le loro vite.

La realtà ha tanti volti. Uno per ogni interpretazione a cui vogliamo credere per affrontarla o, forse, per proteggerci. Il confine è sottile. Ed è in quella zona grigia che si muove la protagonista del romanzo d’esordio di Ève Guerra, " ": Annabella vive a Lione una vita dove studia, è sempre in ritardo e si astrae dal mondo. Un giorno di luce e di primavera, riceve una chiamata che le annuncia la morte di suo padre in Camerun e la sua reazione è sussurrare “Ho ucciso mio padre” davanti all’altare della cattedrale di Saint-Jean, per poi confidarsi con una vicina di casa angosciata e a disagio: “E’ morto mio padre e credo di voler morire anch’io, è così strano, però”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Rimpatrio rapido per tutti i violenti Gentile direttore Feltri, mi permetto di segnalare la recente tragedia avvenuta a Bologna, dove il capotreno Alessandro Ambrosio, di 34 anni, è stato vittima di un'aggressione con conseguente perdita della vita.

Domani in Svizzera è previsto il rimpatrio di cinque delle sei salme dei giovani italiani deceduti nell’incendio di Crans-Montana.

TG3 Marche sul rimpatrio del soldato Pretini Italo.

Rimpatrio di 170 migranti cubani dagli Stati Uniti: primo volo del 2026Un volo di rimpatrio ha riportato a casa 170 cittadini cubani, segnando un'importante fase di distensione nelle relazioni bilaterali tra Cuba e Stati Uniti. notizie.it

Aveva a suo carico un decreto di espulsione: accompagnato a Brindisi per il rimpatrioNel corso dei controlli effettuati sotto i portici di via Carducci, nei pressi della stazione di Ravenna, i carabinieri hanno identificato e denunciato un giovane di nazionalità tunisina, trovato in p ... ravennaedintorni.it

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo nei giorni scorsi ha eseguito il rimpatrio di tre cittadini: un marocchino e due albanesi. - facebook.com facebook