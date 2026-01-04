Svizzera domani rimpatrio di 5 feretri

Domani in Svizzera è previsto il rimpatrio di cinque delle sei salme dei giovani italiani deceduti nell’incendio di Crans-Montana. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative e delle procedure consolari, permettendo il ritorno delle salme in Italia. La notizia rappresenta un passaggio importante nel processo di riconsegna delle vittime alle rispettive famiglie.

19.10 Previsto domani il rimpatrio di 5 delle 6 salme dei giovani italiani morti nell'incendio di Crans-Montana.Lo ha riferito la Farnesina. Il corteo funebre partirà dal Centro funerario di Sion.Le salme saranno imbarcate su un volo C130 dell'Aeronautica Militare per le 11. L'aereo atterrerà a Milano Linate alle 11:50 e da qui quattro salme saranno trasferite a Milano, Bologna e Genova via terra. L'aereo proseguirà poi per Roma Ciampino dove arriverà nel pomeriggio per portare il quinto feretro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

