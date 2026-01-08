Rimpatrio rapido per tutti i violenti Gentile direttore Feltri, mi permetto di segnalare la recente tragedia avvenuta a Bologna, dove il capotreno Alessandro Ambrosio, di 34 anni, è stato vittima di un'aggressione con conseguente perdita della vita. È importante affrontare con serietà e tempestività il problema della violenza, promuovendo misure che garantiscano sicurezza e giustizia per tutti.

Gentile direttore Feltri, leggo dell'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, ucciso a coltellate a Bologna. L'assassino, Marin Jelenic, 36 anni, croato, senza fissa dimora, irregolare, con precedenti per porto d'armi da taglio e comportamenti violenti, era già stato fermato e identificato poco prima per aggressioni e molestie ai passeggeri su un treno. Eppure è stato lasciato andare. Com'è possibile che un individuo del genere, già noto e già pericoloso, sia stato libero di tornare in strada e ammazzare? A cosa serve fermare e identificare, se poi si rilascia? Chi risponde di questi buchi? E soprattutto: come si risolve questa situazione che pare ormai quotidiana? Sandro Micheli Caro Sandro, poni la domanda più semplice e più terribile: com'è possibile? E ti rispondo con la stessa semplicità: è possibile perché lo Stato, davanti a certe dinamiche, non è uno Stato, è un ufficio che timbra carte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

