La giornata si apre con il tricolore che sventola a mezz’asta su palazzi pubblici, in ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo. Le immagini di simboli nazionali illuminate dall’alba si ripetono anche alla sera, in segno di rispetto. Molti italiani ricordano le sofferenze di quegli anni, chiedendo giustizia e memoria, senza rancore. La discussione sulle vicende storiche resta aperta, ma l’obiettivo è sempre quello di mantenere vivo il ricordo e onorare chi ha sofferto.

Il tricolore che illumina la facciata di Palazzo Chigi fino al mattino e poi di nuovo a sera e la bandiera a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici. Poi la cerimonia a Montecitorio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei presidenti dei due rami del Parlamento e delle più alte cariche dello Stato. La celebrazione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell’esodo giuliano-dalmata comincia in mattinata e si conclude con la visita a sorpresa di Mattarella alla mostra Gli esuli fiumani, dalmati e istriani al complesso del Vittoriano, dove il presidente viene accolto da Renzo Codarin, presidente di FederEsuli, e da Edith Gabrielli che dirige l’istituto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La memoria condivisa. Foibe e vittime dell’esodo: "È giustizia, non rancore"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda le vittime delle foibe nel Giorno del Ricordo.

Oggi a Varese si è tenuta una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

