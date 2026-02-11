Rihanna al supermercato | vittima anche lei del classico e accidentale scambio del carrello

Rihanna si trova in un supermercato di Los Angeles quando succede qualcosa di divertente. La popstar fa la spesa tranquilla, ma una signora sbaglia a prendere il suo carrello e lo prende per il suo. La scena suscita risate tra i presenti, e Rihanna non si arrabbia. La cantante si comporta in modo semplice, senza atteggiamenti da diva, e tutto finisce con una risata collettiva.

Rihanna è stata avvistata tra le corsie del supermercato Bristol Farms di Los Angeles, concentrata nella scelta di frutta e verdura. Fa ancora notizia vedere una popstar miliardaria, imprenditrice globale e icona di stile alle prese con una commissione così ordinaria? Dopo Harry Styles pizzicato al mercato di Roma, ormai non ci sorprende più vedere le star immerse nella vita di tutti i giorni. La vita di Riri sembra essersi divisa in due capitoli distinti. Prima la costruzione dell'impero: la musica, i concerti, il successo nel beauty e nella lingerie, fino a diventare una delle imprenditrici più influenti al mondo. Quando vai al supermercato… e finisci col prendere per sbaglio il carrello di Rihanna. Il momento in cui realizzi che stai facendo la spesa con la regina del pop è semplicemente impagabile.

