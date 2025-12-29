Licenziato col test del carrello giudice ordina reintegro del cassiere del supermercato Pam | Regalo di Natale

Un giudice del lavoro ha ordinato il reintegro di Fabio Giomi, cassiere licenziato dal supermercato Pam di Siena dopo il test del carrello. La decisione rappresenta una vittoria per il lavoratore, che ha visto riconosciuti i propri diritti in un contesto lavorativo complesso. La sentenza evidenzia l’importanza di rispettare le procedure e i diritti dei dipendenti anche in situazioni di controllo.

"È un bel regalo di Natale: si finisce l'anno in bellezza" ha dichiarato il cassiere Fabio Giomi dopo la notizia del reintegro imposta dal giudce del lavoro al supermercato Pam che lo aveva licenziato dopo il test del carrello nel punto vendita di Siena.

