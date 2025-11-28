Pam difende i test del carrello si apre un nuovo fronte della vertenza Presidio davanti al supermercato

Siena, 28 novembre 2025 – Nel pieno della bufera che da settimane investe Pam Panorama, l’azienda ricostruisce per la prima volta la propria versione dei fatti, mentre sindacati, lavoratori e politica continuano a puntare i riflettori sulle procedure interne e sui licenziamenti legati al ’test del carrello’. E mentre il prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo ha convocato un incontro fra sindacati e azienda il 9 dicembre, domani la vertenza si concentrerà davanti al punto vendita alla stazione di Siena, da cui è stato licenziato in tronco Fabio Giomi, accusato di non essersi accorto di materiale ’rubato’ nascosto nel carrello della spesa da un ispettore nei panni di un finto cliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

