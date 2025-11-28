Pam difende i test del carrello si apre un nuovo fronte della vertenza Presidio davanti al supermercato
Siena, 28 novembre 2025 – Nel pieno della bufera che da settimane investe Pam Panorama, l’azienda ricostruisce per la prima volta la propria versione dei fatti, mentre sindacati, lavoratori e politica continuano a puntare i riflettori sulle procedure interne e sui licenziamenti legati al ’test del carrello’. E mentre il prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo ha convocato un incontro fra sindacati e azienda il 9 dicembre, domani la vertenza si concentrerà davanti al punto vendita alla stazione di Siena, da cui è stato licenziato in tronco Fabio Giomi, accusato di non essersi accorto di materiale ’rubato’ nascosto nel carrello della spesa da un ispettore nei panni di un finto cliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
La catena di supermercati Pam Panorama si difende dopo le polemiche sul caso del test del finto cliente ai cassieri che ha portato al licenziamento di alcuni lavoratori - facebook.com Vai su Facebook
Pam difende i licenziamenti con il test del carrello: "Controlli legittimi, non sono tagli. Escalation di furti: buco da 30 milioni” Vai su X
Pam difende i test del carrello, si apre un nuovo fronte della vertenza. Presidio davanti al supermercato - L’azienda e i tre licenziamenti: “Non sono tagli, sparita merce per 30 milioni di euro”. Si legge su lanazione.it
Pam difende i licenziamenti con il test del carrello: "Controlli legittimi, non sono tagli. Escalation di furti: spariti 30 milioni di euro” - L'azienda fa il punto e risponde alle polemiche relative alle verifiche degli ispettori, che si fingono clienti, all’interno dei supermercati. Riporta lanazione.it
Pam Panorama si difende: "Controlli necessari e legittimi contro i furti" - Pam Panorama parla dopo i licenziamenti tra Siena e Livorno per i test del 'finto cliente' o 'test carrello'. gonews.it scrive