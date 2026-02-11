Strage di Rigopiano | tre condanne e cinque assoluzioni nell' appello bis

Dopo dieci ore di camera di consiglio, la corte d'appello di Perugia ha condannato tre dipendenti regionali a due anni ciascuno per la tragedia di Rigopiano. Si tratta di Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Cinque persone sono state invece assolte. La sentenza arriva dopo un lungo processo che ha visto coinvolti diversi imputati e ha portato alla luce le responsabilità legate a quella drammatica valanga che nel gennaio 2017 costò la vita a 29 persone.

Tre condanne e cinque assoluzioni. Dopo dieci ore di camera di consiglio, la corte d'appello di Perugia ha condannato a due anni i dipendenti della Regione Abruzzo Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Rigopiano Tragedia Strage di Rigopiano: tre condanne e due assoluzioni nell'appello bis La Corte d'Appello di Perugia ha deciso le condanne e le assoluzioni nel processo sull'incidente di Rigopiano. Rigopiano, chiuso l’Appello-bis: tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioni Si è concluso l’appello bis per il disastro di Rigopiano a Perugia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Rigopiano Tragedia Argomenti discussi: Strage di Rigopiano, attesa oggi la sentenza al processo d'Appello bis: le ultime novità; L'appello bis per la strage di Rigopiano con la dura replica del pg Barlucchi: Prevenire era dovuto; Il procuratore generale sull'appello bis per Rigopiano: Mancanza carta valanghe regionale ha fatto la differenza; Processo Rigopiano, la procura generale: Quell’hotel non doveva essere costruito o utilizzato in inverno. Rigopiano, oggi la sentenza d’appello bis: condannati tre funzionari della Regione AbruzzoA nove anni dalla tragedia che il 18 gennaio 2017 causò 29 vittime, è arrivata la quarta sentenza. La Corte d’Appello di Perugia ha condannato due funzionari della Regione Abruzzo per disastro colposo ... fanpage.it Disastro di Rigopiano, condannati tre dirigenti della Regione AbruzzoLa sentenza del processo d'appello bis sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara): il 18 gennaio 2017 morirono 29 persone. quotidiano.net Strage di Rigopiano, l'11 febbraio attesa la sentenza - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.