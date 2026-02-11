Rigopiano i familiari delle vittime attendono la sentenza d’appello bis | Resta un profondo amaro in bocca

Dopo mesi di attesa, i familiari delle vittime di Rigopiano sono in agitazione. Oggi si aspettano la sentenza d’appello bis, che potrebbe cambiare ancora una volta le sorti del processo. I parenti, che continuano a portare il peso di quella tragedia, si dicono amareggiati e temono che il verdetto possa lasciare un senso di insoddisfazione. La tensione è palpabile, mentre si avvicina il momento di conoscere il risultato finale di questa lunga battaglia giudiziaria.

I familiari delle vittime attendono la sentenza d'appello nel procedimento penale disposto dalla corte di cassazione sulla tragedia di Rigopiano. A Perugia in mattinata si è riunita in camera di consiglio la Corte d'appello chiamata a decidere, nel processo di appello bis, per la strage in Abruzzo dove, il 18 gennaio 2017, una valanga travolse l'hotel e 29 persone persero la vita. Il processo, come ricorda l'Agi, è approdato a Perugia dopo il rinvio disposto dalla Cassazione. "Un processo che avrebbe dovuto chiarire le responsabilità della Regione Abruzzo e dei suoi dirigenti, chiamati a realizzare la Carta di localizzazione del pericolo valanghe, prevista sin dai primi anni '90 ma mai attuata.

