Rigopiano la sentenza per l’appello bis il prossimo 11 febbraio

Il processo d’appello bis sulla tragedia dell’hotel Rigopiano si concluderà l’11 febbraio, data in cui sarà pronunciata la sentenza. Un verdetto atteso dopo anni di attesa, che riguarda una delle tragedie più dolorose degli ultimi anni in Italia. Il caso ha suscitato grande attenzione e commozione, rappresentando un momento cruciale nel percorso di giustizia per le vittime e le loro famiglie.

È stata fissata per il prossimo 11 febbraio la data della sentenza nell'ambito del processo d'appello bis sulla tragedia dell' hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone. E' quanto emerso nell'udienza odierna a Perugia, nel corso della quale ci sono state le arringhe degli avvocati difensori dell'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e di Pierluigi Caputi, all'epoca dei fatti dirigente regionale. Il 2 febbraio ci sarà una nuova udienza, seguita, probabilmente, da un'altra, il 5 febbraio.

Rigopiano, la sentenza della Cassazione: «Definitiva la condanna all'ex prefetto. A processo 5 dirigenti della Regione» - Diventa definitiva la condanna ad 1 anno 8 mesi per l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, nell'ambito della vicenda legata alla strage di ... corriereadriatico.it

Rigopiano, la sentenza della Cassazione: confermata la condanna all'ex prefetto. Processo bis per sei dirigenti - Con il terzo e ultimo grado di giudizio, la Cassazione ha confermato la condanna per l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, a un anno e otto mesi di reclusione con l'accusa di rifiuto di atti ... ilgiornale.it

Leggi su Tgr Abruzzo Rigopiano: oggi le ultime arringhe difensive Parola ai legali di Pierluigi Caputi e a quelli dell'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. Poi il nuovo calendario e data della sentenza - facebook.com facebook

