Il sindaco di Farindola, Luca Labbricciosa, ha richiamato l’attenzione sulla tragedia di Rigopiano, sottolineando come, dopo nove anni, siano ancora poche le azioni concrete adottate. In un contesto di solidarietà, diversi esponenti politici italiani hanno espresso vicinanza alle famiglie colpite, evidenziando l’importanza di passi concreti per prevenire future tragedie e garantire una maggiore sicurezza.

“Per il tessuto economico e sociale distrutto quel 18 gennaio del 2017, troppo poco o nulla è stato fatto“. Non usa mezzi termini Luca Labbricciosa, sindaco di Farindola, la località in cui ormai 9 anni si è consumata la tragedia di Rigopiano. Le vite di 29 persone sono state spazzate via da una valanga dalla violenza inaudita che travolse e distrusse l’hotel da cui ha preso il nome l’evento. Il primo cittadino denuncia come, dopo quasi un decennio, oggi vi siano ancora attività cessate, famiglie che hanno deciso di andare via e un dolore indicibile che resta ancora una ferita aperta. Il primo pensiero, come sempre, va ai famigliari delle vittime, il cui dolore è ancora un acceso ricordo della tragedia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rigopiano, l’appello del sindaco di Farindola: “Dopo 9 anni tante parole e pochi fatti, serve concretezza”

Leggi anche: Strage Rigopiano, Pg in appello bis: confermare condanne ex sindaco e tecnico Farindola

Labricciosa (sindaco di Farindola) alla vigilia del decennale di Rigopiano: "Momento di silenzio e di verità"

Alla vigilia del decennale della tragedia di Rigopiano, il sindaco di Farindola, Laabricciosa, invita alla riflessione e al rispetto con un momento di silenzio e di verità. In questa occasione, si sottolineano i temi di memoria, responsabilità e ricostruzione, elementi fondamentali per onorare le vittime e proseguire nel percorso di solidarietà e consapevolezza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'anniversario della tragedia di Rigopiano, il sindaco di Farindola: "In nove anni parole e pochi fatti". Le vittime furono 29. Per il prossimo 11 febbraio attesa la sentenza del processo di appello #ANSA bis x.com

L'anniversario della tragedia di Rigopiano, il sindaco di Farindola: "In nove anni parole e pochi fatti". Le vittime furono 29. Per il prossimo 11 febbraio attesa la sentenza del processo di appello #ANSA bishttps://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/18/rigo - facebook.com facebook