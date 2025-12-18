Appello Rigopiano bis | l' 11 febbraio la sentenza nove anni dopo la tragedia
Il 11 febbraio 2026 sarà ricordato come il giorno della sentenza definitiva nel processo d’appello bis sulla tragedia dell’hotel Rigopiano. Nove anni dopo quella drammatica valanga che devastò Farindola, si chiude un lungo percorso di giustizia, nel tentativo di fare luce su una delle tragedie più dolorose degli ultimi anni. Un momento cruciale per le famiglie, le vittime e l’intera comunità.
Fissata per l'11 febbraio 2026 la sentenza nell'ambito del processo d'appello bis sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone.Oggi, giovedì 18 dicembre, nuova udienza a Perugia, nel corso della quale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
