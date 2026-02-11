Dopo dieci anni dalla tragedia di Rigopiano, la sentenza in appello ha condannato tre persone e assolto altre cinque. La madre di Emanuele, uno dei giovani morti nell’incidente, si dice delusa e chiede ancora chiarezza sulla responsabilità politica. La sua voce si unisce a quella di chi cerca giustizia e verità.

Rigopiano, dieci anni dopo: condanne e assoluzioni in appello, la madre di una vittima chiede verità sulla responsabilità politica. Macerata, 11 febbraio 2026 – Si è concluso con tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni l’appello bis in Corte d’Appello a Perugia per la tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017, che causò la morte di 29 persone. La sentenza, attesa da anni, ha lasciato un profondo senso di amarezza tra i familiari delle vittime, i quali denunciano un processo incompleto e l’assenza di un’indagine approfondita sul ruolo delle istituzioni. Paola Ferretti, madre di Emanuele Bonifazi, una delle vittime, ha espresso il suo disappunto al termine della lettura del verdetto, sottolineando la mancanza di un’adeguata valutazione delle responsabilità politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Rigopiano Processo

A tre anni dalla valanga di Rigopiano, il processo si conclude con tre condanne e cinque assoluzioni.

A Perugia si è tenuto l’ennesimo processo sulla tragedia di Rigopiano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Rigopiano Processo

Argomenti discussi: Strage di Rigopiano, attesa oggi la sentenza al processo d'Appello bis: le ultime novità; Rigopiano, un insieme di omissioni incise sul tragico esito La procura generale chiede 9 condanne; Processo Rigopiano, l’ultimo appello delle difese: Assolveteli, la tragedia non si poteva prevedere; L'appello bis per la strage di Rigopiano con la dura replica del pg Barlucchi: Prevenire era dovuto.

Rigopiano, 3 condanne e 5 assoluzioni. La mamma di Emanuele, morto nella tragedia: Processo mozzo, è mancata la parte politicaI familiari delle vittime hanno atteso 10 ore la sentenza. L’Hotel Rigopiano di Farindola il 18 gennaio 2017 fu travolto da una valanga che causò 29 vittime ... msn.com

Rigopiano: 3 condanne, due prescritti, cinque assoltiGli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Vincenzo Antenucci e Pieruigi Caputi condannati a due anni ciascuno per crollo colposo. I due ex dirigenti provinciali Di Blasio e D'Incecco prescritti. Cinque ... rainews.it

Tre condanne,5 assoluzioni e 2 prescrizioni. Si chiude così, dopo quasi 8 ore di camera di Consiglio,l'appello bis per la tragedia di Rigopiano in Corte d'Appello a Perugia. x.com

+++ Disastro di Rigopiano: tre condanne e due assoluzioni nell'appello bis - facebook.com facebook