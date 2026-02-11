A tre anni dalla valanga di Rigopiano, il processo si conclude con tre condanne e cinque assoluzioni. La mamma di Emanuele, morto nella tragedia, si sfoga: “Il processo è stato mozzo, manca la parte politica.” La donna critica le scelte fatte e sottolinea come molte responsabilità siano rimaste fuori, lasciando aperti molti dubbi. Intanto, a Macerata, i funzionari regionali si difendono, dicendo che non potevano evitare le responsabilità, anche se si rammaricano che non sia stato seguito il suggerimento del procuratore Barluc

Macerata, 11 febbraio 2026 – «I funzionari regionali non potevano uscirne senza responsabilità. Ma resta il rammarico che non sia stato accolto lo spunto suggerito dal procuratore Barlucchi per l’allungamento dei tempi di prescrizione. Inoltre si è trattato di un processo mozzo: sono mancate le parti politiche, che avevano il potere e il dovere di fare qualcosa». È stato il commento a caldo questa sera, appena uscita dall’aula, di Paola Ferretti, mamma del 31enne di Pioraco Emanuele Bonifazi, morto sul lavoro durante la tragedia di Rigopiano. Con lui ha perso la vita anche un altro maceratese, Marco Tanda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rigopiano, 3 condanne e 5 assoluzioni. La mamma di Emanuele, morto nella tragedia: “Processo mozzo, è mancata la parte politica”

Approfondimenti su Rigopiano Tragedia

A Perugia si è tenuto l’ennesimo processo sulla tragedia di Rigopiano.

La corte d’appello ha emesso la sua sentenza sul disastro di Rigopiano.

Ultime notizie su Rigopiano Tragedia

