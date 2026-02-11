A Perugia si è tenuto l’ennesimo processo sulla tragedia di Rigopiano. L’aula ha deciso le sentenze, ma le ferite restano aperte. La rabbia e il dolore dei parenti non si placano, anche se ci sono state assoluzioni e condanne. La vicenda si trascina da anni e, anche questa volta, non ha portato a una chiusura definitiva.

A Perugia è andato in scena l’ennesimo capitolo giudiziario della tragedia di Rigopiano, e l’aula ha restituito più amarezza che verità. Dopo dieci ore di camera di consiglio, la Corte d’appello ha pronunciato una sentenza che mescola assoluzioni e condanne, lasciando irrisolto il nodo politico e umano di una catastrofe che nel gennaio 2017 costò la vita a 29 persone su 41 tra ospiti e personale dell’hotel di Farindola. Le proteste dei familiari, scoppiate appena letto il dispositivo, hanno trasformato il verdetto in un momento di dolore collettivo: giustizia formale da una parte, lutto inconsolabile dall’altra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rigopiano: assoluzioni e condanne riaprono la ferita, ma non chiudono il processo

Approfondimenti su Rigopiano Tragedia

Si è concluso l’appello bis per il disastro di Rigopiano a Perugia.

La Corte d'Appello di Perugia ha deciso le condanne e le assoluzioni nel processo sull'incidente di Rigopiano.

Ultime notizie su Rigopiano Tragedia

