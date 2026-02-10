Toscana Diffusa nell' Aretino finanziati altri 3 progetti di rigenerazione urbana

Da arezzonotizie.it 10 feb 2026

La Toscana Diffusa annuncia il finanziamento di altri tre progetti di rigenerazione urbana nell’Aretino. Con un aumento di 5,8 milioni di euro, si aprono nuove possibilità per interventi di riqualificazione nei comuni della zona. Nel giro di pochi mesi, le risorse destinate a questi progetti sono quasi raddoppiate, portando avanti lavori di riqualificazione e miglioramento delle aree urbane.

Grazie ad un incremento di 5,8 milioni delle risorse destinate alla rigenerazione urbana nei comuni della ‘Toscana Diffusa’ potranno essere finanziati ulteriori 13 progetti rispetto a quanto già destinato nei mesi precedenti. La nuova ripartizione delle risorse è stata decisa nel corso.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

