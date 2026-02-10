Toscana Diffusa nell' Aretino finanziati altri 3 progetti di rigenerazione urbana

La Toscana Diffusa annuncia il finanziamento di altri tre progetti di rigenerazione urbana nell’Aretino. Con un aumento di 5,8 milioni di euro, si aprono nuove possibilità per interventi di riqualificazione nei comuni della zona. Nel giro di pochi mesi, le risorse destinate a questi progetti sono quasi raddoppiate, portando avanti lavori di riqualificazione e miglioramento delle aree urbane.

Grazie ad un incremento di 5,8 milioni delle risorse destinate alla rigenerazione urbana nei comuni della ‘Toscana Diffusa’ potranno essere finanziati ulteriori 13 progetti rispetto a quanto già destinato nei mesi precedenti. La nuova ripartizione delle risorse è stata decisa nel corso.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Toscana Diffusa

La Toscana continua a investire nella riqualificazione delle città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Toscana Diffusa

Argomenti discussi: Cassa integrazione, in Toscana quasi 7 milioni di ore in più nel 2025: a Siena aumento del 231%; Giani inaugura l’area sportiva; 'C’era una volta in Toscana' tra storie e tradizioni, Giani: Il senso della regione; Giani: Toscana supera media italiana degli indicatori salute e sanità.

Toscana Diffusa, nell'Aretino finanziati altri 3 progetti di rigenerazione urbanaLa nuova ripartizione delle risorse è stata decisa nel corso dell’ultima seduta della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’urbanistica e governo del territorio Filippo Boni ... arezzonotizie.it

Toscana Diffusa: finanziati altri 13 progetti di rigenerazione urbanaFIRENZE. Grazie ad un incremento di 5,8 milioni delle risorse destinate alla rigenerazione urbana nei comuni della ‘Toscana Diffusa’ potranno ... ilcittadinoonline.it

Da gennaio, prende avvio un nuovo ciclo di proiezioni, incontri e visite dedicato all’arte contemporanea e all’arte ambientale, e alla loro presenza diffusa sul territorio toscano. Le realtà della Rete del Contemporaneo in Toscana propongono un calendario di a - facebook.com facebook

Le nuove sfide del turismo in Toscana al centro del convegno “Regione e Comuni all’opera – Note e strumenti per il turismo in Toscana”, svolto al svolto al Teatro Niccolini di Firenze e promosso da ANCI. youtu.be/gCOEBoTjtaosi… #turismo #toscana #anc x.com