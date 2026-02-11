Rieder Kainzwaldner Oro Milano Cortina 2026 | Rimonta Leggendaria nello Slittino Doppio Maschile

Una notte da ricordare per l’Italia nello sport invernale. Sulla pista Eugenio Monti di Cortina, due slittinisti italiani hanno compiuto una rimonta incredibile nello slittino doppio maschile, regalando agli spettatori una gara emozionante. La tensione è salita fino all’ultima curva, quando Rieder e Kainzwaldner sono riusciti a superare la concorrenza e a conquistare il podio in modo sorprendente.

Serata leggendaria per l'Italia sulla pista Eugenio Monti di Cortina alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. A meno di un'ora dal trionfo del doppio femminile gli azzurri raddoppiano al maschile con la rimonta d'oro di RiederKainzwaldner che con il tempo di 52"587 fanno segnare il miglior tempo della seconda run completando un sorpasso incredibile sugli austriaci SteuKindl e sugli americani MuellerHaugsaa. Una rimonta che entra nella storia dello slittino italiano con la coppia azzurra che ha saputo gestire la pressione della seconda discesa trovando la perfezione tecnica necessaria per battere avversari fortissimi e portare a casa un oro pesantissimo.

Gli atleti italiani Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto l’oro nel doppio maschile di slittino ai Giochi di Milano-Cortina.

Una giornata indimenticabile per lo slittino italiano alle Olimpiadi.

