Ricerca artistica negli anni Ottanta Il ritorno all’immagine e alla pittura

L’università degli studi di Ferrara è pronta a ospitare un convegno interdisciplinare: oggi, nell’aula magna del dipartimento di Economia di via Voltapaletto; domani alla Biblioteca Ariostea, Sala Agnelli. ‘La ricerca artistica e il ritorno alla figurazione nel decennio Ottanta. Prospettive critiche e dibattito presente’ è il titolo dell’iniziativa, che si pone come momento conclusivo del progetto di ricerca nazionale Prin 2022, ‘Il ritorno alla pittura e la persistenza dell’immagine. La Nuova Maniera Italiana’ che ha visto come coordinatrice Ada Patrizia Fiorillo, docente di Storia dell’arte contemporanea dell’ateneo ferrarese, ed è stato sviluppato congiuntamente con i responsabili di unità, Silvia Grandi dell’Università di Bologna, Massimo Guastella dell’università del Salento e Marco Bussagli dell’Accademia di Belli Arti di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

