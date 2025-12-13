Dalla Ciociaria al Belgio trafugate negli anni Ottanta recuperate due opere del ' 600

Dalla Ciociaria al Belgio, due angeli portacandele in bronzo del XVII secolo sono stati recuperati dopo decenni di scomparsa. Il ritorno nella Basilica di Santa Maria Salome di Veroli rappresenta un importante recupero del patrimonio artistico, simbolo di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

«È un recupero di un patrimonio artistico importante che viene restituito alla gente». Con queste parole, cariche di commozione e sollievo, padre Angelo Oddi ha salutato il ritorno nella Basilica Concattedrale di Santa Maria Salome di Veroli di due angeli portacandele in bronzo del XVII secolo, trafugati e scomparsi nel silenzio per decenni. Un ritorno atteso, quasi insperato, che profuma di memoria ritrovata, di radici che tornano a casa. I due angeli, alti 74 centimetri, sono stati ufficialmente riconsegnati alla Basilica, nel corso di una cerimonia solenne che ha riunito autorità civili, militari e religiose. Iltempo.it

Si è tenuto questa mattina nel Pala Piomba di Viale Po di Silvi il I° Torneo Internazionale di Torball “Città di Silvi”, a cui hanno partecipato otto squadre: ViGe Waasland - Reineart (Belgio), Anices (Francia) Graz (Austria), Ciociaria (Frosinone), Torino (Piemonte - facebook.com facebook