Scherzi di Carnevale | ecco quali erano negli anni Ottanta

Questo Carnevale 2026 torna a far sorridere le strade con le sue sfilate in maschera e i carri allegorici, ma negli anni Ottanta gli scherzi e le tradizioni erano già un must. I festeggiamenti erano più semplici, ma non meno divertenti, e le maschere spesso nascondevano scherzi che ancora oggi ricordiamo.

Siamo entrati a pieno nel tempo del Carnevale 2026 e sono tornati, senza paura e stress, i tanto desiderati e chiassosi festeggiamenti: sfilate in maschera, carri allegorici e tanta voglia di divertirsi. Non solo i bambini, ma anche gli adulti sono pronti a lasciarsi andare all’allegria tra.🔗 Leggi su Baritoday.it

Angelo Cavallaro Scherzo di carnevale remix

